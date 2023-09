Vor zwei Jahren abgesagt: Festungsforscher „belagern“ zwei Tage Kufstein

Kufstein – Vor zwei Jahren musste das geplante Treffen noch abgesagt werden, jetzt kann es stattfinden: Die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung wird sich in Kooperation mit dem Institut für Archäologien der Universität Innsbruck von heute Donnerstag bis morgen Freitag in Kufstein treffen. Die Vorträge können frei besucht werden (Programm unter www.kufstein.com ). Tagungsmotto ist: Feuer und Wasser – die Kraft der Elemente bei Festungen.

In ihrer 42. Jahrestagung wird sich die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung mit dem Nutzen, den Gefahren und den damit einhergehenden Konsequenzen beschäftigen, den Feuer und Wasser bei Festungen mit sich brachten. Sei es in kriegerischer Hinsicht oder bei Bau und Versorgung. Darüber werden Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland sprechen. Hinzu kommen Exkursionen. Selbstverständlich darf auch eine ausgiebige Besichtigung der Festung Kufstein nicht fehlen.