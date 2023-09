Offizieller Spatenstich: Naturparkhaus Kaunergrat stockt auf

Fließ – 2007 wurde das Naturparkhaus Kaunergrat als Erstes seiner Art in Tirol eröffnet. 16 Jahre ist das Ausflugsziel für die neuen Anforderungen zu eng geworden. Am Mittwoch gab es den offiziellen Spatenstich für die Aufstockung – wobei dafür angesichts der Holzbauweise Zimmerer-Werkzeuge in die Hand genommen wurden. Bis Ende 2024 sollten die Arbeiten abgeschlossen sein, eine neue Ausstellung, die Mensch und Natur darstellen wird, ist ab Juni 2025 geplant. Kostenpunkt: 1,87 Millionen Euro, wobei 950.000 Euro an Eigenmittel und 920.000 Euro an Fördermittel in das Projekt fließen.