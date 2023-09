Gut zu wissen: Wie man sich vor Betrügereien bei digitalen Debitkarten schützt

Eine digitale Debitkarte ist eine elektronische Kopie einer Bankkarte. Mit ihr können Konsumenten alle Funktionen der herkömmlichen Debitkarte (Bankomatkarte) über ihr Handy, ihre Smartwatch oder andere Geräte, die am Körper getragen werden (Wearables), abrufen. Genutzt werden kann diese digitale Alternative fürs Geldbeheben am Automaten, fürs Online-Shopping oder das kontaktlose Bezahlen über die NFC-Technologie. Dabei werden Daten per Funk in kurzer Distanz übertragen, etwa an der Kassa im Supermarkt. Erstellen kann man eine digitale Debitkarte recht einfach selbst online – und hier setzen die Warnungen der Konsumentenschützer an.