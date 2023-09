Elon Musks Vater setzte auf Härte: „Er wusste, wie man Angst verbreitet“

Palo Alto – Tech-Milliardär Elon Musk hat in der bald erscheinenden Biografie beschrieben, wie sein Vater in der Erziehung auf Härte setzte. So wird in einem vom Magazin Stern am Donnerstag vorab veröffentlichten Auszug eine Episode erwähnt, in der Musk von anderen Burschen schwer verprügelt worden und deswegen ins Krankenhaus gekommen sei.