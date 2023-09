Nicht alle Top-Nationen genießen die Leichtigkeit

Paris – Dass große Namen eine Europameisterschaft verpassen, gehört im Fußballgeschäft zur Routine. Frankreich dürfte im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland aber wohl nicht das Schicksal des Favoritensterbens erleiden. Die Équipe Tricolore könnte das EM-Ticket heute gegen Irland (20.45/live Puls 24) zumindest schon einmal in den Warenkorb legen. Die bisherige makellose Qualifikation in Gruppe B – Frankreich kassierte bisher noch keinen Gegentreffer – spricht jedenfalls für den nächsten Sieg. Superstar Kylian Mbappé hat das Störfeuer rund um seinen angepeilten, aber nicht zustande gekommenen Wechsel zu Real Madrid offenbar nicht geschadet. Der Angreifer traf in den jüngsten drei Partien für Paris Saint-Germain stattliche fünf Mal. Und sollte der 24-Jährige glücklos bleiben, sind seine Teamkollegen Kolo Muani, Olivier Giroud oder Ousmane Dembélé auch für Tore gut. Wohl dem, der so eine Auswahl besitzt. „Es ist egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, die französische Mannschaft ist weiterhin effektiv“, ließ Teamchef Didier Deschamps ausrichten.