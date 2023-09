Katastrophale Überschwemmungen in Südosteuropa fordern bisher 14 Tote

Das Sturmtief, das derzeit in Griechenland, Türkei und Bulgarien wütet, hält weiter an. Ganze Städte und Landstriche stehen unter Wasser. Eine Entwarnung kann in den betroffenen Gebieten weiterhin nicht gegeben werden. Laut derzeitigem Stand soll die Situation weit bis in den Donnerstag anhalten.

Athen, Istanbul, Sofia – Bei den schweren Unwettern in Mittelgriechenland waren am Mittwoch weitere Todesopfer zu beklagen. Die Feuerwehr barg die Leiche einer Frau im Dorf Paltsi östlich der Hafenstadt Volos – am Abend die eines Mannes nahe der mittelgriechischen Stadt Karditsa. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in Griechenland auf drei. In der Türkei gab es Stand Mittwoch sieben Todesfälle; weitere 31 Menschen seien verletzt worden, hieß es. An der bulgarischen Schwarzmeerküste gab es mindestens vier Tote. Somit stieg die Zahl der Unwetteropfer Stand Mittwochabend insgesamt in allen drei Ländern auf 14.

Wassermassen bis zu den Dächern

Der starke Regen hat in Mittelgriechenland weite Orte unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen sind die Stadt und die Gemeinde Karditsa sowie die umliegenden Gemeinden. Dort reichte das Wasser vielerorts bis zu den Dächern der Häuser, so dass sich die Bewohner auf die Dächer retten mussten. „Das Wasser ist an manchen Stellen bis zu vier Meter hoch“, sagte ein Anrainer dem Sender Mega.

Überschwemmungen in Griechenland

„Thessaliens Flachland ist ein riesiger See“, sagte Feuerwehrsprecher Giannis Artopoios dem Sender ERTnews. Mittlerweile sei auch das Militär mit Schlauchbooten im Einsatz. In der gesamten Region Thessalien leben rund 700.000 Menschen – so gut wie alle seien von der Flut betroffen, heißt es in griechischen Medien. Ihr Dorf sei unzugänglich, die ganze Ebene überflutet, Rettungskräfte könnten nicht kommen, berichteten die Bewohner Karditsas in griechischen Medien. „Vielleicht mit Hubschraubern, aber wo sollen sie landen? Es gibt kein Land!“, sagte ein Mann.

Autobahn gesperrt

Wegen der schweren Regenfälle und Überschwemmungen ist die wichtigste Autobahnverbindung des Landes zwischen Athen und Thessaloniki zudem seit dem späten Mittwochabend auf gut 200 Kilometern gesperrt. Auch die Bahn stellte die Zugfahrten zwischen den beiden Städten ein, wie griechische Medien Donnerstagfrüh berichteten.

„So etwas haben wir noch nicht gesehen. Allein in der Nacht mussten wir 5.000 Mal ausrücken, um Menschen zu helfen“, sagte Feuerwehrsprecher Giorgos Artopoios im griechischen Radio. Zahlreiche Menschen seien mit Schlauchbooten von der Feuerwehr und dem Zivilschutz aus ihren umspülten Häusern in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr riet jenen, die in ihren Häusern festsitzen, sich in den oberen Stockwerken aufzuhalten. „Wir haben Verstärkung aus allen anderen Regionen Griechenlands geholt“, sagte der Sprecher.

Auch in Athen regnete es die ganze Nacht durch. Schwere Schäden gab es hier jedoch nicht, wie der Sender ERTnews berichtete.

Rekordmengen an Wasser

Die Wassermengen, die bisher über der Region Thessalien niedergingen, seien die größten, die jemals im Land gefallen seien, seit diese Daten erhoben würden, teilte die Wetterbehörde EMY mit. Rekordhalter war nun die Ortschaft Zagora, wo am Dienstag von Mitternacht bis 20.45 Uhr 754 Liter Regen je Quadratmeter gemessen wurden.

In Mittelgriechenland regnete und gewitterte es den vierten Tag in Folge. Vor allem die große Tiefebene in der Region Thessalien, die "Kornkammer" Griechenlands, steht unter Wasser. Die Infrastruktur ist schwer getroffen, in weiten Teilen der Region gibt es keinen Strom und kein Wasser.

Schwarzmeerregion als nächster Hotspot

Auch die Situation in der Türkei ist bedrohlich. Die dortigen Behörden warnten vor weiteren Unwettern, die diesmal die Schwarzmeerregion treffen sollten. Dort wurden ab Mittwochabend schwere Gewitter und Sturzregen erwartet.

Lediglich in Bulgarien schien sich die Lage zunächst zu entspannen; dort soll es am Donnerstag an der Schwarzmeerküste nicht mehr regnen. (APA, TT.com)