Smart parken in 120 Städten und Gemeinden: EasyPark übernimmt Handyparken von A1

Wien, Innsbruck – Seit mehr als 20 Jahren läuft das Bezahlen von Parkgebühren per App oder SMS in Österreich via Handyparken. Nun übernimmt EasyPark, der europäische Marktführer für digitales Parken, die Kunden von A1. Bis Anfang 2024 soll es dann das Easypark-Angebot in 120 Städten und Gemeinden in Österreich geben. In Tirol ist das Unternehmen bereits seit einigen Jahren in sechs Gemeinden vertreten. Neu dazu kommt ab Ende des Jahres Hall. In Innsbruck übernimmt Easyparkt alle bisherigen Kunden von „Handyparken“.