Zugverkehr in München normalisiert sich nach Oberleitungsschaden wieder

München – Stillstehende Züge, gestrandete Reisende und verzweifelte Pendler: Eine bei Bauarbeiten in München beschädigte Oberleitung hat den Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn am Donnerstag schwer beeinträchtigt. Die großflächigen Einschränkungen nach dem Vorfall vom Mittag dauerten bis in die Nachtstunden. Regional- und Fernverkehrszüge konnten dann den Münchner Hauptbahnhof wieder anfahren, die Reparaturen seien schneller vorangekommen als geplant, erklärte die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite. Am Freitag soll der Fern- und Regionalverkehr mit Betriebsbeginn wieder weitestgehend normal rollen. Es können jedoch am Morgen noch vereinzelt Züge ausfallen, hieß es.