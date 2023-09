„Wir fürchten Patienten nicht“: Der Verein Vaget über mobile psychatrische Pflege in Osttirol

In Osttirol sind Angehörige und Betroffene besonders zurückhaltend, wenn es darum geht, sich Hilfe zu holen. Der Verein Vaget Pflege Tirol bietet mobile psychiatrische Pflege an.

Lienz – Was werden die Nachbarn denken, wenn regelmäßig die psychiatrische Pflege vorbeikommt? Die Angst vor Stigmatisierung ist am Land noch größer als in der Stadt, erst recht, wenn psychische Erkrankungen im Alter zum Thema werden.