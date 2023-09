Teures Wohnen in Tirol und der Lienzer Dolomitenmann: Das war „Tirol Live“

Beim legendären Dolomitenmann matchen sich am Samstag bereits zum 36. Mal „die Härtesten unter der Sonne“ in den Disziplinen Berglauf, Paragleiten, Mountainbike und Wildwasser-Kajak. Erstmals sind heuer auch Frauen am Start. Organisator Niki Grissmann war aus Lienz dazu zugeschaltet.