Schwierige Bergung: Kranker US-Höhlenforscher sitzt in Türkei in 1000 Meter Tiefe fest

Seit fünf Tagen versuchen rund 150 Helfer einen 40-jährigen Höhlenforscher aus der Morca-Höhle in der Türkei zu bergen. Für die Bergung sprengen Einsatzkräfte derzeit Engstellen in der Höhle auf.

Istanbul – Einsatzkräfte in der Türkei versuchen den fünften Tag in Folge, einen schwer erkrankten US-Höhlenforscher aus rund 1000 Meter Tiefe zu befreien. Seit Sonntag arbeiteten rund 150 Helfer daran, den Mann aus der Morca-Höhle in der Südtürkei zu bergen, sagte Yaman Özakin, Sprecher des türkischen Verbandes der Höhlenforscher, am Donnerstag.