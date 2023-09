51-Jähriger überwies Investitionsbetrag auf „Kraken-Konto“: Zehntausende Euro weg

Lans – Über einen schweren Fall von Internetbetrug berichtete die Tiroler Polizei am Donnerstag. Ein 51-Jähriger überwies demnach am 31. August im Auftrag seines Bruders einen hohen fünfstelligen Investitionsbetrag – es soll sich um Zehntausende Euro gehandelt haben – auf ein sogenanntes „Kraken-Konto“ („Kraken“ ist eine Krypto-Handelsplattform im Internet, Anm.). Von dort aus sollte das Geld in Form von diversen Kryptowährungen mit großer Gewinnabschöpfung weiter veranlagt werden.