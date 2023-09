Paragleiter blieb in Obertilliach in Baum hängen: Verletzter war nicht zu finden

Obertilliach – Am Donnerstag um 14 Uhr bemerkten Zeugen im Bereich des Paragleit-Startplatzes „Scheibe“ in Obertilliach einen Paragleiter, der ins Trudeln geriet und kurz darauf in einem Baum hängen blieb. Die alarmierten Rettungskräfte fanden jedoch niemanden an der vermuteten Unfallstelle, auch der Einsatz einer Drohne und die Alarmierung eines Notarzthubschraubers nützten nichts.