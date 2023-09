ÖFB-Generalprobe für Schweden misslang: 1:1 gegen Moldau

Linz – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist die Generalprobe für das EM-Quali-Auswärtsspiel gegen Schweden misslungen. Die ÖFB-Auswahl musste sich vor 13.200 Fans in Linz gegen die Republik Moldau mit einem 1:1 zufrieden geben und erhielt damit vor dem Match am kommenden Dienstag in Solna einen Dämpfer. Vitalie Damascan brachte den Weltranglisten-164. - Österreich ist 29. - in Führung (3.), mehr als der Ausgleich durch Michael Gregoritsch (50.) schaute nicht mehr heraus.