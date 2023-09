Fehlender Jahresabschluss: Zwei Signa-Firmen müssen Strafe zahlen

Das Verfahren betreffe jeweils die Gesellschaften an sich sowie deren „vertretungsbefugte Organe“, so der Gerichtssprecher. Nähere Auskünfte gab es vom Gericht unter Verweis auf die nicht öffentlichen Verfahren keine. Aus der Dauer der Anhängigkeit der Zwangsstrafverfahren ist APA-Informationen zufolge zu schließen, dass bereits dreimal Strafen wegen Verstreichen-Lassens der Fristen verhängt worden sind.

Die Höhe der Strafen divergiert und hängt laut Gesetz von der Größe der Gesellschaft ab. Bezüglich der Signa Prime Selection AG dürften sie 4200 Euro für die Gesellschaft an sich sowie pro vertretungsbefugtem Organ ausmachen. Im Falle der Signa Development Selection AG sind es rund 700 Euro.

Die Signa-Gruppe geriet zuletzt immer heftiger unter Druck. Angesichts rückläufiger Immobilienpreise sinken die Bewertungen, zu denen das Unternehmen seine Objekte in den Büchern hat. Gleichzeitig sind die Finanzierungskosten wegen der höheren Zinsen deutlich nach oben gegangen. Die EZB prüft bereits seit mehreren Monaten die Banken auf ihre Geschäftsbeziehungen zur und Kreditvergaben an die Signa. So ließt die Europäische Zentralbank aufhorchen, als sie Ende August die Banken mit bestehenden Krediten gegenüber dem Signa-Imperium von René Benko dazu aufforderte, diese Darlehen entweder zum Teil abzuschreiben oder weitere Vorsorgen für potenzielle Verluste zu treffen. (APA, TT)