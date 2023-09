Drei Pkw auf Inntalautobahn in Auffahrunfall verwickelt: 52-Jährige schwer verletzt

Innsbruck – Einen Stau hat eine 52-jährige Österreicherin am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Inntalautobahn auf Höhe Innsbruck-Ampass zu spät bemerkt: Sie prallte auf das Auto eines 63-jährigen Niederländers, der wiederum in das Auto eines 41-jährigen Österreichers geschoben wurde.

Durch den Auffahrunfall wurden die 52-jährige Österreicherin schwer und der Niederländer sowie seine am Beifahrersitz mitfahrende 63-jährige Ehefrau leicht verletzt. Der an vorderster Position beteiligte Lenker blieb unverletzt. An den beteiligten Unfallfahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. (TT.com)