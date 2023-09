GemNova-Pleite: Gemeinden lehnen einen höheren Mitgliedsbeitrag zur Rettung ab

In einer Videokonferenz mit den BürgermeisterInnen sowie Gemeindemandataren sollte am Donnerstag Nachmittag eigentlich die Einheit im Gemeindeverband beschworen werden. Denn am Mittwoch hat der Vorstand den Vomper Bürgermeister Karl-Josef Schubert einstimmig als Nachfolger für Ernst Schöpf vorgeschlagen. Gewählt wird er am Gemeindetag am 19. September in Zirl. Doch es gab massive Leitungsprobleme, die Videokonferenz musste deshalb verschoben werden. Aber die Zeit drängt.