Der Hass auf Frauen wurzelt tief

Mit Donnerstag hielten wir in Österreich bei 17 Femiziden und 33 Mordversuchen an Frauen. Ausgeführt von Männern. Sehr oft in häuslicher Umgebung. Gewalt an Frauen hat tendenziell zugenommen, nicht abgenommen. Das ist kein österreichisches Phänomen, sondern mit stark unterschiedlicher Ausprägung ein globales.