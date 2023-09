US-Diplomatin Kennedy über transatlantische Beziehungen: „Wir planen keinen Kalten Krieg“

Victoria Kennedy: Diesen Namen zu tragen, erinnert mich zuerst an meinen verstorbenen Ehemann, den ich geliebt und bewundert habe. Der Name ist mit seinem Vermächtnis und seinem Dienst an unserem Land verbunden. In einem größeren Sinn ist damit eine Familie gemeint, die meinem Land viel gegeben und auch die Welt verändert hat. Darauf bin ich sehr stolz. Aber bei meinem Job geht es um mich und um das, was ich tue.