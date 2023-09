„Habe keinen Bock mehr“: 13-Jähriger in Finkenberg vermisst

In Finkenberg läuft seit zwei Tagen die Suche nach einem 13-Jährigen Burschen, der am Abend aus seinem Elternhaus verschwunden ist.

Finkenberg – Seit Mittwoch wird in Finkenberg ein 13-Jähriger vermisst. Wie Bürgermeister Andreas Kröll gegenüber der Tiroler Tageszeitung schilderte, hatte die Mutter den Buben am Abend noch vom Fußball-Training in Mayrhofen abgeholt. Zu Hause kochte sie ihm dann ein Abendessen.