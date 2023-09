Fjord statt Adria: Hitzewellen machen kühlere Regionen für Urlauber attraktiver

Die Hitzewellen in Süd-, aber auch Mitteleuropa machten im heurigen Sommer kühlere Destinationen deutlich anziehender. „Die Lust auf den ‚coolen‘ Sommerurlaub steigt“, sagte Ruefa-Vorständin Helga Freund bei der Präsentation der Sommertrends im heurigen Tourismusjahr in Wien. So hätten die Buchungen bei Ruefa für Großbritannien heuer im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zugelegt, jene nach Norwegen um 39 Prozent und Kanada zog 74 Prozent mehr Österreicherinnen und Österreicher an.