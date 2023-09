Österreicher in Griechenland weiter vermisst: Bungalow ins Meer gerissen

Laut aktuellen Berichten hat sich das vermisste Grazer Ehepaar, das in der griechischen Region Pilion von schweren Unwettern überrascht wurde, nicht in höhere Regionen gerettet. Die Lage in Griechenland entspannt sich mit nachlassendem Regen langsam.

Volos – Zwei Österreicher gelten bei den schweren Überschwemmungen in Griechenland weiter als vermisst. „Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir leider bestätigen, dass zwei österreichische Staatsbürger in der von den Unwettern stark betroffenen Region Pilion vermisst werden. Die österreichische Botschaft in Athen und das Honorarkonsulat in Volos stehen in laufendem Kontakt mit den lokalen Behörden, um die Suche nach den Vermissten bestmöglich zu unterstützen", so das Außenministerium gegenüber der APA.

Wie die Kleine Zeitung berichtet, handelt es sich um zwei 35-Jährige, die seit Jahren in dem betroffenen Gebiet urlauben. Sie hatten sich kurz zuvor in Griechenland das Ja-Wort gegeben und ihre Flitterwochen in dem Küstenort Potistika verbracht. Anfang dieser Woche soll das letzte Mal Kontakt zwischen dem Paar und seiner Familie bestanden haben.

Thanasis Samaras, der Besitzer der Unterkunft, erzählte gegenüber der BBC, er sei mit anderen Gästen auf einen Hügel geflohen und hatte dem Paar geraten, das auch zu tun. Die beiden Grazer hätten sich aber dafür entschieden, das Unwetter in ihrer Unterkunft auszusitzen. Der gesamte Bungalow sei dann von einer Sturzflut mitgerissen und ins Meer gespült worden sein, so Samaras gegenüber der BBC.

Viele Orte wurden massiv überschwemmt. © IMAGO/Thanasis Kalliaras / Eurokinissi

Die Plattform zitiert ihn: „Ich kann es nicht glauben. Die jungen Leute kamen vor drei Wochen hierher und heirateten gleich nach ihrer Ankunft in Argalasti. Sie sind schon oft in den Ferien hierhergekommen."

Bereits sechs Todesopfer

Die Rettungsarbeiten in Mittelgriechenland liefen auf Hochtouren. Am Donnerstagabend wurden zwei weitere Todesopfer geborgen, wie die Feuerwehr mitteilte. Damit stieg die Zahl der Toten auf sechs. Darüber hinaus wurden bereits Hunderte Menschen aus den überfluteten Gebieten gerettet.

Erstmals konnten Hubschrauber am Donnerstagnachmittag in die völlig überschwemmten Dörfer der Gemeinde Karditsa fliegen, um dort Menschen von Hausdächern zu retten; zuvor war das Unwetter zu stark. Auch das Militär wurde hinzugezogen und drang mit gepanzerten Fahrzeugen in unzugängliche Gegenden vor, wie griechische Medien berichteten. Das Extrem-Wetter soll spätestens an diesem Freitag vorbei sein, wie Meteorologen prognostizierten – die Schäden sind noch nicht abzusehen.

In Volos wurden die Straßen mitgerissen. Die Bewohner sind von Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten. © APA/AFP/Eurokinissi/STRINGER

In den Städten Volos und Larisa war die Situation katastrophal. In Larisa waren nach den tagelangen Regenfällen rund 80 Menschen über 24 Stunden ohne Nahrung und Trinkwasser von den Fluten umzingelt, wie die Zeitung "To Proto Thema" berichtete. Schließlich sei ein Anrainer mit einem Traktor samt Anhänger gekommen und habe die Menschen in Sicherheit gebracht.

Menschen ohne Strom und Wasser

In der Hafenstadt Volos mit rund 150.000 Einwohnern hatten die starken Regenfälle unzählige Tonnen Matsch in die Straßen gespült. Autoverkehr blieb bis auf weiteres verboten, um den Rettungskräften den Weg frei zu halten und weil Straßen überschwemmt oder weggespült waren. Strom- und Wasserversorgung waren bis zum Donnerstagabend noch nicht wieder hergestellt. Derweil gingen in den Supermärkten die Trinkwasser-Vorräte zur Neige; Bilder zeigten Schlangen von Menschen, die inmitten der Überschwemmung für ein paar Flaschen Wasser anstanden. Auch bei der Lebensmittelversorgung gebe es zunehmend Probleme, berichtete die Tageszeitung "Kathimerini".

In Pilion sind Personen von den Wassermassen eingeschlossen. © IMAGO/Sevina Dariotou / Eurokinissi

Während der Rest Griechenlands – und auch der Tourismus dort – kaum betroffen sind, sollen in der Ferienregion Pilion in Thessalien rund 500 Urlaubsfamilien vom Wasser eingeschlossen sein. Das sagte der stellvertretende Bürgermeister von Süd-Pilion, Dimitris Parrisiadis, der Kathimerini. Die Zerstörung sei riesig und die meisten Dörfer noch vom Wasser abgeschnitten. "Ich schätze, dass sich im Süden von Pilion noch rund 500 Familien griechischer und ausländischer Touristen aufhalten und nicht wegkönnen."

Zur Zahl der Vermissten gab es keine Angaben von Feuerwehr und Polizei. Dies sei nicht möglich, weil man noch gar nicht zu den eingeschlossenen Ortschaften vorgedrungen sei, hieß es. Da die Menschen dort ohne Strom und mittlerweile auch ohne Handy-Akku ausharren und nicht mit der Außenwelt kommunizieren können, ist nicht bekannt, wer vermisst wird.

Die Zahl der Todesopfer in der Westtürkei stieg nach den dortigen Überschwemmungen auf acht. In der Provinz Kirklareli nahe der Grenze zu Griechenland und Bulgarien sei die Leiche eines 53-jährigen Mannes geborgen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Der Mann sei tot in seinem Auto aufgefunden worden. Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X (vormals Twitter), die Suche nach Vermissten sei damit abgeschlossen.

Am Dienstag war es nach Starkregen zu Überschwemmungen in der griechischen Grenzregion sowie in der Millionenmetropole Istanbul gekommen. In der Provinz Kirklareli kamen insgesamt sechs Menschen ums Leben, in Istanbul zwei. Die Wetterbehörde warnte, am Donnerstagabend könne es zu weiterem Starkregen in der Westtürkei und am Schwarzen Meer kommen. (APA/dpa)