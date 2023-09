Suche hält an: Weiter kein Lebenszeichen von vermissten Grazer Paar in Griechenland

Laut aktuellen Berichten hat sich das vermisste Grazer Ehepaar, das in der griechischen Region Pilion von schweren Unwettern überrascht wurde, nicht in höhere Regionen gerettet. Von den beiden 35-Jährigen fehlt weiter jede Spur. Die Lage in Griechenland entspannt sich mit nachlassendem Regen langsam.