„Frau Pfarrer“ und ein fahrerloser Bus in Wörgl: Das war „Tirol Live“

Eine „Frau Pfarrer“ gibt es nicht, aber Mona Mráz kommt dem nahe. Die Pfarrassistentin leitet die Pfarre Angath, Angerberg, Maria­stein und ist in Kommissionen der Erzdiözese Salzburg tätig und sagt auch als Mutter: Die Kirche wird weiblicher. Die Niederndorferin sieht sich dabei als Vorbild.

Im Frühjahr will das Forschungsinstitut Virtual Vehicle Research ein autonomes, also selbstfahrendes, Auto in Wörgl testen. Noch im selben Jahr könnte ein fahrerloser Bus durch die Stadt touren. Jeder darf die Fahrzeuge testen, lädt der technische Leiter Daniel Watzenig bei „Tirol Live“ ein. Generell sieht der Wissenschafter die Zukunft der autonomen Mobilität mehr im öffentlichen und Güter-, als im Individualverkehr