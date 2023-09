Massives Hochwasser in Hongkong nach extremsten Regenfällen seit 140 Jahren

Die heftigen Regenfälle hatten am Donnerstag begonnen. Kurz vor Mitternacht verzeichnete der Hongkonger Wetterdienst Niederschläge von 158 Millimeter pro Stunden – ein Rekordwert seit 1884.

Hongkong – Die schwersten Regenfälle seit knapp 140 Jahren haben in Hongkong für massive Überschwemmungen gesorgt. Am Freitag waren zahlreiche Straßen und U-Bahn-Stationen in der Millionenmetropole überflutet, die Schulen blieben geschlossen. Auch die Hongkonger Börse setzte den Handel komplett aus. Krankenhäuser meldeten mehr als 80 Verletzte. Regierungsangaben zufolge werden die "extremen" Wetterbedingungen noch bis 18 Uhr (Ortszeit, 12 Uhr MESZ) vorhalten.