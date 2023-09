Tösens – Ein unversperrter Fahrradraum machte den Diebstahl eines E-Bikes möglich. In der Zeit zwischen Mittwoch um 22.00 Uhr und Donnerstag um 17.30 Uhr stahlen bisher unbekannte Täter aus einem ungesicherten Fahrradraum in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Tösens ein E-Bike.