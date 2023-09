Klimawandel lässt Zecken-Vorkommen steigen: Entwicklung für Experten aber schwer vorherzusagen

Im Rahmen des Vetmed-Talks in Wien diskutierten Expertinnen und Experten über Zecken-Vorkommen in Österreich. Einigkeit herrschte darüber, dass es schwierig sei, Prognosen über die Population zu geben. Das aktuelle Wetter könnte zudem erneut eine Zecken-Welle auslösen.

Wien – Der Klimawandel ist für Zecken eher vorteilhaft: Man sehe das Vordringen der Zecken in fast alle Höhenlagen und ehemals kältere Regionen in Österreich, sagte Parasitologin Anja Joachim im Gespräch mit der APA. Dass sie per se mehr werden, traut sich die Expertin nicht sagen: „Wir können nicht erfassen, wie viele Zecken es gibt." Am Donnerstagabend diskutierten Experten bei einer Online-Veranstaltung der Veterinärmedizinischen (Vetmed) Universität Wien zu Zecken und Zoonosen.