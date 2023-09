TT-Frühstückstour macht am Samstag Halt am Isserplatz in Reutte

Reutte – Wenn sich am Samstag, 9. September, der Duft von frischem Kaffee über den Isserplatz legt, dann ist eines klar: Es ist wieder TT-Café. Die Tiroler Tageszeitung geht heuer in Reutte mit ihrer beliebten Frühstückstour ins große Finale und lädt von 9 bis 12 Uhr mit Testa Rossa caffè von Wedl, Brot und Süßem aus der Hofer Backbox sowie Mineralwasser von Silberquelle zum genussvollen Start in den Tag. Für die musikalische Umrahmung sorgt in bereits bewährter Manier die Band Prime Time.

Auf der Bühne wird TT-Lokalredakteur Helmut Mittermayr dieses Jahr eine Außerferner Familie begrüßen, die in den vergangenen Wochen fern der Heimat ein Wechselbad der Gefühle erlebt und den Namen Wörle in die Welt hinausgetragen hat. Die Brüder Lukas und Vincent sowie Vater Alfred Wörle aus Wängle reisten ins Karakorum, um dort einen Achttausender zu besteigen. Aus dem Gipfelsieg samt Rückflug mit dem Paragleitschirm wurde jedoch nichts. Trotzdem wurde Lukas Wörle in Pakistan ganz groß gefeiert. Wie er es erlebt hat, knapp unterhalb des Gipfels abzubrechen, um einem ihm völlig unbekannten pakistanischen Träger das Leben zu retten, und wie es den beiden anderen Familienmitgliedern dabei ergangen ist, werden die Wörles im Gespräch mit Helmut Mittermayr ausführlich schildern.

Erstmals ist beim unterhaltsamen Vormittag am Isserplatz auch das Wissen der Besucherinnen und Besucher gefragt. Beim digitalen Quiz gilt es in zwei Runden, Fragen rund um den Bezirk Reutte richtig zu beantworten. Zu gewinnen gibt es Gutscheine vom Einkaufszentrum Dez in Innsbruck.

Durch den Vormittag, den die Tiroler Tageszeitung in Zusammenarbeit mit der Tiroler Versicherung veranstaltet, führt Moderatorin Eva Saxl von Tirol TV. Auch TT-Chefredakteur Marco Witting und Lokalredakteurin Simone Tschol werden vor Ort sein und den Besuchern für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. (TT)