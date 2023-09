Viehtrieb sorgt am Fernpass für kilometerlangen Stau

Nassereith – Ein Viehtrieb sorgt am Fernpass für erhebliche Behinderungen und kilometerlangen Stau. An einem der verkehrsreichsten Wochenende des Sommers wurde der Verkehr beim Fernsteinsee in Richtung Norden komplett angehalten. In Richtung Süden kommen die Autos ebenfalls nur schleppend voran.