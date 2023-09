Leichenteile am Schlatenkees: DNA-Untersuchung bestätigt Verdacht

Matrei i.O. – Nach einer DNA-Untersuchung steht es zweifelsfrei fest: Bei den sterblichen Überresten, die ein Bergführer am 18. August am Schlattenkees in Matrei in Osttirol entdeckt hat, handelt es sich um die Leiche eines damals 37-jährigen Tourengehers, der 2001 am Gletscher verunglückt ist.