Djokovic biegt Shelton und erreicht zehntes US-Open-Finale

Novak Djokovic hat bei den US Open in New York zum zehnten Mal das Finale erreicht. Die Nummer zwei der Tennis-Welt schlug am Freitag den ungesetzten US-Amerikaner Ben Shelton 6:3,6:2,7:6(4). Der Serbe, der am Montag wieder die Nummer eins der Rangliste erklimmen wird, benötigte wegen des langen dritten Satzes 2:42 Stunden, um den märchenhaften Lauf der ATP-Nummer 47 zu beenden. Mit Shelton verabschiedete sich im Männer-Feld die letzte Hoffnung der US-Fans auf einen Heimsieg.