Medien: Mindestens 30 Tote nach starkem Erdbeben in Marokko

Bei einem starken Erdbeben im Südwesten Marokkos sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. 27 Menschen starben in Marakkesch, vier weitere in der südlich gelegenen Provinz Ouarzazate, wie örtliche Medien am Samstag berichteten. Das Beben der Stärke 6,8 ereignete sich laut der US-Erdbebenwarte USGS am späten Freitagabend (Ortszeit) 71 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Das geophysikalische Zentrum Marokkos sprach von einer Stärke von 7,2.