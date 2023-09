Klima-Klangwolke schwebt über dem Linzer Donaupark

In Linz steigt Samstagabend wieder die Visualisierte Klangwolke auf. Das Open-Air-Event im Donaupark steht heuer inhaltlich im Zeichen des Klimawandels. In "Odyssey - a journey through the worlds" begibt sich die möglicherweise einzige Überlebende der Apokalypse auf die Suche nach Wegen, die Welt wieder aufzubauen. Bei gutem Wetter verfolgen üblicherweise Zehntausende das Spektakel, die meteorologischen Prognosen sind gut.