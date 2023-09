„Mit eigenen Augen“: Ausstellung von Annelies Senfter zu Eggers Kunst in Lienz

Lienz – Die im Jahr 1980 in Lienz geborene und in Salzburg lebende Künstlerin Annelies Senfter blickt in ihrer Ausstellung „Mit eigenen Augen“ auf Arbeiten der bislang kaum beachteten Fotografin Maria Egger (1877–1951). Maria Egger erlernte die Kunst der Fotografie von ihrem Vater Georg Egger, dessen Atelier in Lienz sie nach seinem Tod 1907 alleine übernahm. Sie fertigte vorwiegend Porträts und hinterließ 7000 Glasplatten-Negative. Das Atelier Egger in der Schweizergasse in Lienz ist heute noch erhalten. Annelies Senfter porträtiert genau dort Personen aus ihrem Umfeld, digital und in Farbe. Die Ausstellung im RLB-Atelier am Johannesplatz in Lienz wird am Freitag, 15. September, um 19.00 Uhr eröffnet. (TT)