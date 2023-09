Tiroler Meisterschaften im Wakeboarden am Samstag in der Area 47a

Ötztal-Bahnhof – Die Area 47 am Eingang des Ötztals ist heute Schauplatz für die bereits siebente Tiroler Meisterschaft im Wakeboarden. Dabei geht es in erster Linie um „Moves“, „Jumps“ und Tricks. Die Sportler werden über den Wakeboard-See gezogen und müssen den Parcours möglichst spektakulär bewältigen. Der Bewerb findet in vier Klassen statt: Wakeskate mixed, Wakeboard U19 männlich, Wakeboard Open Men und Wakeboard Open Ladies. Für die Wertung zählen die drei Disziplinen: Kicker, Feature und Airtrick.