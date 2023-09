Kinder musizierten eine Woche lang in der LLA in St. Johann

St. Johann i. T. – Von Daniela Schablitzky in Zusammenarbeit mit Kaspar Schreder, der Landwirtschaftskammer Tirol und der ARGE Volkstanz Tirol gegründet und bis heute im Grundgedanken nahezu unverändert wird jedes Jahr für ca. 100 Kinder und 20 Referenten die Kinder- und Jugendmusizierwoche in der LLA in St. Johann abgehalten. Seit ein paar Jahren zeichnen Maria Schablitzky und Claudia Koller für diese Woche verantwortlich.