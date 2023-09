Besondere Fotografien: Neue Ausstellungsserie im Kesselhaus in Innsbruck

Innsbruck – An einem außergewöhnlichen „Schau-Platz“ – nämlich im Kesselhaus unweit des Innsbrucker Hauptbahnhofs (Karmelitergasse 21) – geht von 12. September bis 20. Oktober 2023 eine ganz neue Ausstellungsserie in Szene: Unter dem Motto „Herbst der Fotografie“ stellen nacheinander sechs verschiedene Fotografen eine Auswahl ihrer Bilder vor.

Den Auftakt macht Othmar Kopp, Absolvent der Meisterklasse 1975/76 an der Grafischen in Wien, unter dem Titel: „125/11 – einhundertfünfundzwanzigstel/Blende 11“. Bekannt wurde Kopp unter anderem für seine Städte- und Künstlerporträts sowie Bildbände wie „Brenner.o: Geschichten über die Grenze“. Die Vernissage findet am Dienstag, den 12. September, um 18 Uhr statt, zu sehen ist die Ausstellung dann von 13. bis 15. sowie von 20. bis 22. September jeweils von 16 bis 19.30 Uhr.