„Leder-Hosen-Rock-Hits“: Melissa Naschenweng sorgt beim Hintertuxer Oktoberfest für Stimmung

Tux – Das 35-Jahr-Jubiläum des Hintertuxer Oktoberfestes wird dieses Jahr so richtig gefeiert. Und zwar vom 21. bis zum 23. September auf dem Parkplatz der Hintertuxer Gletscherbahnen. Höhepunkt ist das Konzert von Shootingstar Melissa Naschenweng am Donnerstag, 21. September, ab 21 Uhr. Die junge Lesachtalerin will mit ihren „Leder-Hosen-Rock-Hits“ für super Stimmung im Festzelt sorgen. Und das mit ihrer Steirischen Harmonika, ihren bekanntesten Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“ und „Traktorführerschein“ und Songs aus ihrem neuen Album.