Funkloch im Deutschen Eck soll bald beendet werden

Berlin – Bei einem Arbeitstreffen in Berlin sagten der österreichische Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) und sein deutsches Gegenüber Stefan Schnorr dem Funkloch im Deutschen Eck den Kampf an. Deutschland habe am Freitag die konkrete Zusage gegeben, das Mobilfunknetz sowohl auf der Straßen- wie auch auf der Bahninfrastruktur zu analysieren, um künftig für eine durchgängige und stabile Internetverbindung auf der wichtigsten Verbindung zwischen West- und Ostösterreich zu sorgen, erklärte Tursky im Gespräch mit der TT.