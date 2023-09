E-Tech Electric: Renault Scenic völlig neu erfunden

Praktisch dürfen sie aber immer noch sein und so haben die Franzosen mit dem neuen Scenic E-Tech Electric einen Crossover entwickelt, der beides können soll. Und die Chancen stehen nicht schlecht. Mit einer Länge von knapp 4,5 Metern und einer Höhe von 1,57 Metern ist der auf der konzerneigenen CMF-EV-Plattform aufbauende Wagen zwar um gut 25 cm kürzer und etwas niedriger als der aktuelle große Bruder Espace Full Hybrid, aber man hat sich bemüht, ein Optimum an Innenraum zu schaffen. Umsetzbar wurde das durch das Herausrücken der Räder so weit als möglich an die Ränder und damit einem mit immerhin knapp 2,8 Metern möglichst langen Radstand. Das ergibt fast opulente Platzverhältnisse, sowohl vorne wie auch hinten, sowie ein Kofferraumvolumen von 575 Litern, das durch Umlegen der Rückbank auf 1670 Liter erweiterbar ist. Dazu kommt noch ein optionales Solarbay-Panorama-Glasdach, das sich mittels elektrisch gesteuerter Flüssigkristall-Technik verdunkeln lässt. Dies erfordert kein extra Sonnenschutz-Rollo und erhöht damit die Kopffreiheit vor allem auf den hinteren Plätzen; eine ausgiebige Sitzprobe vorne wie hinten konnte voll überzeugen.