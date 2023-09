Mitsubishi: 45 Jahre drei Diamanten in Österreich

Am Wolfgangsee feierte Mitsubishi sein 45-jähriges Bestehen in Österreich. Viele Modelle wurden zu Publikumslieblingen.

St. Wolfgang – Mitsubishi kam als eine der letzten japanischen Marken nach Österreich, der Werdegang der Marke war nicht immer einfach. Nun konnte man das 45-jährige Bestehen in Österreich feiern. Mitsubishi Motors selbst wurde erst 1970 gegründet. Allerdings gilt die Marke als der älteste Autohersteller in Japan, bereits 1918 wurde mit dem „Typ A“ das erste Auto unter diesem Namen gebaut. Nach Europa kam Mitsubishi erst relativ spät, in Österreich ein Jahr nach Deutschland 1978, also vor 45 Jahren. Den Import übernahm Wolfgang Denzel. Schon die ersten vier Modelle mit den Namen Lancer, Celeste Coupé, die Limousine Galant und der sportliche Sapporo konnten überraschend viele Kunden überzeugen. Sofort danach kam der neue Colt, das weltbekannte Kompakt-Modell.

In Österreich betreuen derzeit 104 Händler die Kunden, davon sieben in Tirol. Demnächst wird wieder ein neuer Colt vorgestellt, im nächsten Jahr folgt der neue Outlander. Zum Jubiläum bietet Mitsubishi die so genannten edition45-Modelle an mit zusätzlicher Sonderausstattung, dazu kommt ein Geburtstagsbonus von bis zu 4500 Euro. Die Geschichte geht also weiter …