Haubenköchin Tamara Lerchner: „Auf Kran kochen ist spannend“

Normalerweise verwöhnt Haubenköchin Tamara Lerchner ihre Gäste im Restaurant zeitlos in Hopfgarten im Brixental. Am Montag bereitet die 49-Jährige jedoch einen Kaiserschmarrn auf einem Kran am Filzalmsee (1300 m) zu. Ein Gericht, das sie 20 Jahre lang nicht anrührte.