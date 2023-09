Evan Allmächtig hält für die Haie die Punkte fest, nächste Bewährungsprobe in München

Einen sehr großen Anteil am zweiten Heimsieg im dritten Champions-League-Spiel hatte HCI-Goalie Evan Buitenhuis. Jetzt wartet die nächste Bewährungsprobe.

Innsbruck – Die Hollywood-Komödie „Evan Allmächtig“ (2007) war kein Hit – das sieht beim Torhüter des HC Innsbruck, Evan Buitenhuis, anders aus: Der Kanadier sicherte seinem Team den hart erarbeiteten 2:1-Heimsieg über die Belfast Giants. Die Innsbrucker liegen mit zwei Siegen in drei CHL-Partien klar auf Play-off-Kurs.

Headcoach Mitch O’Keefe musste nach dem dritten CHL-Spiel nicht lange überlegen, was am Donnerstagabend entscheidend war: „Es war ein großes Match, unser Goalie hat uns den Sieg festgehalten.“ 26 Schüsse gingen auf dessen Gehäuse, nur einer fand den Weg ins Tor: Das ergab eine „Save Percentage“ von beeindruckenden 96 Prozent und die erneute Gewissheit: Auf Buitenhuis ist Verlass.

Das wird auch nötig sein, wenn am Sonntag (16.30 Uhr) der vierte Champions-Hockey-League-Auftritt in München wartet. Red Bull München verlor das erste Spiel im Penaltyschießen, konnte das zweite aber gewinnen. Gegen die Haie steht das dritte Match an. HCI-Coach O’Keefe gab sich selbstbewusst: „München wird hart, ja, aber wir müssen nur unser Spiel spielen. Mit etwas mehr Herz und Leidenschaft.“