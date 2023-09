Aus großer Höhe zum TT-Café in Reutte herabgestiegen

Für viele TT-Café-Besucher das Highlight des Vormittags waren die Erzählungen der Wängler Alpinistenfamilie Wörle, die in Pakistan für Aufsehen im allerbesten Sinn gesorgt hatte. Lukas Wörle hatte, wie berichtet, am 8051 m hohen Broad Peak auf seinen Traum, den Gipfelsieg, verzichtet und dafür (schon auf 8000 Meter stehend) unter großen Mühen einem ihm völlig unbekannten, höhenkranken pakistanischen Träger das Leben gerettet, indem er ihn in die Tiefe zerrte. Lukas, Bruder Vincent und Papa Alfred – die drei waren zusammen in Pakistan gewesen – nahmen zum Interview mit TT-Redakteur Helmut Mittermayr Platz. Dabei schilderte Alfred Wörle etwa, dass er bereits 1989 in Nepal in der Höhe war. Er wollte ein Jahr später auf den Nanga Parbat. „Dann habe ich jedoch meine Frau kennen gelernt und schon bald kamen zwei Söhne zur Welt. Dann habe ich den Traum von Pakistan aufgegeben. Ich habe 34 Jahre gewartet. Jetzt ist es wahr geworden.“ Auch Alfred war am Broad Peak auf 6000 m aufgestiegen. Vincent erreichte Camp 2 mit 6150 Metern Höhe. „Mein Ziel war es von vornherein, möglichst viele gute Videos und Fotos zu machen. Aber es ist ein Privileg, das als Familie erleben zu können“, erklärte Vincent Wörle den „Familienausflug“. Vater Alfred gestand auch Ängste ein: „Ich hatte Momente, wo ich mir vorgestellt habe, ohne Söhne wieder nach Hause zu kommen. Aber diese Albträume kamen nur manchmal, und dann vor allem nachts. Aber das Vertrauen war da und mit ihm auch die Hoffnung, dass alles gut ausgehen würde.“