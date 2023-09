Deutscher bei Absturz am Brendelsteig in Scharnitz schwer verletzt

Scharnitz – Bereits am Donnerstag gegen 17 Uhr war in Scharnitz ein Mann aus Deutschland (Alter laut Polizei derzeit nicht bekannt) beim Abstieg am Brendelsteig bei einer seilversicherten Steilpassage in eine steile Felsrinne abgestürzt. Der ihm vorausgehende 57-jährige Begleiter hörte noch die Rufe des Abstürzenden.