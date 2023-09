72-Jähriger bei Forstarbeiten in Hippach von Ast getroffen und schwer verletzt

Hippach – Nach einem schweren Unfall bei Holzschlägerungsarbeiten musste ein 72-jähriger Einheimischer am Samstagabend in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Mann war gegen 18.15 Uhr in einem Wald in Hippach, in dem er nach Windwürfen aufräumen wollte, von einem herabfallenden Ast getroffen.