Fünf Millionen Euro mehr für die Mietpreisbremse

Landeshauptmann Anton Mattle (VP), Wohnbaureferent LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) und der Beteiligungsreferent für die beiden gemeinnützigen Bauträger Neue Heimat und Tigewosi, LR Mario Gerber (VP), haben gestern die Eckpfeiler des Wohn-Entlastungspakets vorgestellt. So werden die Mieterhöhungen bei den beiden Gemeinnützigen gedeckelt.

Die Neue Heimat wird zusätzliche Eigenmittel in der Höhe von rund fünf Millionen Euro unmittelbar zur Abfederung der gestiegenen Mietkosten bei besonders betroffenen Objekten bereitstellen. Die Tigewosi hat entsprechende Schritte bereits gesetzt. Insgesamt werden die zwei Bauträger im heurigen Jahr über 38 Millionen Euro an Eigenmitteln aufwenden, um Steigerungen abzufedern.

„Dieses Geld kommt bei besonders belasteten Mieterinnen und Mietern direkt in Form von Mietpreisreduktionen an“, betont Mattle. Dornauer sieht in den gemeinnützigen Wohnbauträgern auch für die Zukunft wichtige Partner: „Die Neue Heimat und die Tigewosi übernehmen Verantwortung, um neuen leistbaren Wohnbau zu realisieren, aber auch bei bereits bestehenden, in den letzten Jahren errichteten Wohnungen die Mieten zu dämpfen und diese aus der Bankenfinanzierung herauszunehmen.“