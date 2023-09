Siegreiche Heimpremiere für Schwazer Neo-Coach

Schwaz – Knappe Siege scheinen bei Sparkasse Schwaz Handball Tirol im Trend zu liegen. Wie bereits vor einer Woche beim Auftakterfolg in der HLA-Meisterliga bei den BT Füchsen (34:33) atmeten die Adler auch gestern nach einem Herzschlagfinale und einem 29:28-Triumph über Graz durch. Neo-Trainer Christoph Jauernik durfte damit über eine erfolgreiche Heimpremiere jubeln. Die knapp 500 Zuschauer klatschten in der Osthalle Beifall. Zum Matchwinner avancierte Sebastian Spendier, der in den Schlussminuten einen Doppelpack beisteuerte. Als Topwerfer glänzte der Kroate Filip Peric mit sechs Treffern.