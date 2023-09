Nach Verfolgungsjagd: Wiener Biker soll 118.500 Euro Strafe zahlen

Die Polizei wirft einem 25-Jährigen in Wien mindestens 62 Übertretungen bei einer Verfolgungsjagd durch Wien vor. Die Strafe ist enorm.

Der 25-jährigen Biker hatte Ende Juli versucht, einer Fahrzeugkontrolle durch die Polizei zu entgehen: Er raste den Beamten in der Koppstraße davon. Die Folge war eine Verfolgungsjagd, die erst in Döbling gestoppt werden konnte. Der Biker wurde vom Amtsarzt untersucht – Alkohol- und Drogen-Tests verliefen negativ.

Doch die Übertretungen, die der Lenker während seiner rasanten Fahrt gemacht hat, wiegen schwer: So wird ihm unter anderem vorgeworfen, dass sich zwei Passanten nur mit einem Sprung zur Seite retten konnten. Ein Autofahrer musste abrupt bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Am Ende trugen die Polizisten 62 verschiedene Anzeigen gegen den Wiener zusammen. Der 25-Jährige will laut Zeitung mit einem Rechtsbeistand gegen die hohen Forderungen vorgehen. (TT.com)