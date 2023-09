Schwazer feierten trotz Halbfinal-Aus Platz drei

„Der dritte Platz ist ein Riesenerfolg für uns“, überwog bei Mannschaftsführer Fabian Wöll die Freude an der erstmaligen Teilnahme am Final Four, das in Mauthausen ausgetragen wurde. Bei der Heimreise wird der Teambus zur Partyzone erklärt und die erfolgreiche Spielzeit gefeiert. „Es wäre gut, wenn einer noch fahrtauglich wäre“, meinte der 29-Jährige mit einem Augenzwinkern und ist überzeugt, dass seine Mannschaft in Zukunft zusammenbleibt. „Es taugt jedem und es gibt wenig Grund, dass jemand weg will.“ (tomi)